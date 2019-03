State of Decay 2: ecco il nuovo update Choose Your Own Apocalypse

Durante l'evento Inside Xbox è stato annunciato il nuovo aggiornamento di State of Decay 2, chiamato Choose Your Own Apocalypse, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire dal prossimo 26 Marzo, che aggiungerà due nuovi livelli di difficoltà.

Si tratta di Dread Zone e Nightmare Zone, che porteranno nuovi zombie e NPC più coriacei da eliminare, più orde, meno risorse ed alcune altre caratteristiche che puntano a rendere la vostra sopravvivenza nel mondo di gioco più difficile che mai.

In Dread Zone arriveranno orde di zombie più resistenti e se il giocatore dovesse essere colpito dall'infezione, potrebbe morire nel giro di 30 minuti, mentre in Nightmare Zone addirittura dopo 10 minuti. In quest'ultima modalità inoltre si dovranno affrontare anche dei gruppi di avversari ostili, anche umani, capaci di infliggere colpi alla testa letali.

Una volta che l'aggiornamento sarà disponibile, i giocatori potranno scegliere di cambiare la difficoltà delle loro attuali partite, o di cominciarne una nuova. In multiplayer la difficoltà sarà scelta da chi ospita la partita.

Infine, notizia che farà piacere a tutti i cacciatori di tesori, achievement e quant'altro, l'update porterà 16 nuovi achievement per un totale di 275G. Che ne pensate? Siete pronti ad affrontare l'infezione ai nuovi livelli di difficoltà?