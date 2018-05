State of Decay 2 giocato in diretta oggi pomeriggio dalle 18:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 18:00 appuntamento speciale sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per una sessione di live gameplay di State of Decay 2, il nuovo survival a base di zombie in arrivo su Xbox One e Windows 10 il 22 maggio.

In attesa del lancio vi mostriamo il gameplay del nuovo progetto di Undead Labs, sequel del titolo omonimo uscito nel 2013 e accolto positivamente da pubblico e critica. State of Decay 2 riparte dalle premesse del predecessore, con l'obiettivo di dare un peso ancora più decisivo alle scelte dei giocatori, di approfondire le relazioni tra i personaggi, ampliare la componente gestionale e perfezionare il gunplay, oltre a migliorare il comparto tecnico.

Il live gameplay di State of Decay 2 in onda oggi dalle 18:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, alle 21:00 inoltre spazio a RNade_ con una diretta dedicata a Rainbow Six Siege. Vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, la registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela.