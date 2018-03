Dopo aver annunciato la data di uscita die la Ultimate Edition pochi giorni fa, quest'oggiha rivelato che l'atteso survival RPG zombiesco sarà disponibile anche in versione

La Collector's Edition di State of Decay 2 includerà al prezzo di 69.99 dollari il gioco, uno steelbook esclusivo con stand a forma di cervello, una maschera Zombie, un dito mozzato USB e una spilla. Cosa ne pensate di questa edizione da collezione?

State of Decay 2 sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2018 su Xbox One e PC. Ricordiamo che, come ogni altra esclusiva Microsoft, il titolo sarà disponibile dal Day One per gli abbonati a Xbox Game Pass.