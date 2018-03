State of Decay 2: Microsoft ha finalmente annunciato la data d'uscita

ha finalmente annunciato la data d'uscita di. L'atteso survival RPG a base di zombie approderà su Xbox One e PC il

La versione base verrà venduta al prezzo di $29,99/€29,99. La Ultimate Edition sarà invece proposta a $49,99/€49,99 e fornirà i seguenti contenuti:

Accesso anticipato: gioca a State of Decay 2 quattro giorni prima del lancio ufficiale del gioco

State of Decay: Year-One Survival Edition (versione console)

Pacchetto indipendenza

Pacchetto alba

State of Decay 2 è un titolo Xbox Play Anywhere, pertanto acquistando una copia digitale sarà possibile scaricarlo sia su Xbox One che PC (via Microsoft Store). Il giorno del lancio, inoltre, verrà incluso direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, cosa che accadrà a tutti i titoli first party di Microsoft d'ora in avanti. Per l'occasione, è stato pubblicato un teaser del filmato di gameplay che verrà mostrato in esclusiva da IGN USA nella giornata di domani, che potete guardare a questo indirizzo.