State of Decay 2: il Microsoft Store si aggiorna e rivela il peso del gioco

La scheda di State of Decay 2 presente sul Microsoft Store è stata aggiornata con alcune informazioni aggiuntive, che ci rivelano il peso del gioco: l'atteso survival a tema zombie peserà circa 20.31 GB.

La dimensione del file riportata sopra non include, ovviamente, un'eventuale Day One patch. State of Decay 2 sarà disponibile su Xbox One e PC a partire dal 22 maggio al prezzo di 29.99 euro. Il gioco rientra nel programma Xbox Play Anywhere, dunque supporterà il cross-play e il cross-save con la versione PC, e, come ogni altra esclusiva Microsoft, entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio. Vi lasciamo con un estratto dalla descrizione ufficiale presente sullo store: "I morti si sono risvegliati e la civiltà è in rovina. Nemmeno l'esercito è riuscito a fermare gli zombie: adesso tocca a te riunire un gruppo di superstiti e creare una comunità in un mondo post-apocalittico, in cui ogni scelta avrà il suo peso e in cui sarai tu a ridefinire il concetto stesso di sopravvivenza. State of Decay 2 è il gioco di sopravvivenza zombie definitivo, ambientato in un enorme mondo aperto nel quale creerai, insieme a un massimo di tre amici, una comunità di superstiti. Dovrai costruire una base, sviluppare le abilità dei tuoi personaggi e gestire accuratamente le risorse per far sopravvivere il gruppo in un mondo in cui ogni scelta avrà il suo peso e ogni decisione sarà carica di conseguenze durature".