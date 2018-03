State of Decay 2 non avrà microtransazioni, nuovi dettagli su storia, loot e altro ancora

Dopo l'annuncio della data d'uscita, gli sviluppatori del teamhanno svelato tante altre informazioni aggiuntive su State of Decay 2

Innanzitutto, è stato specificato che, nonostante il prezzo budget di 30 euro, il team non ha alcun piano per l'inserimento di microtransazioni all'interno del gioco. Potrebbero tuttavia essere pubblicate delle espansioni, come già accaduto con il primo capitolo. Per quanto riguarda la storia, abbiamo scoperto che le vicende saranno ambientate 15 mesi dopo i fatti raccontati in State of Decay, pertanto i sopravvissuti saranno più esperti e avranno maggior familiarità con i non morti.

Il loot sarà distribuito in maniera più intelligente e sarà adeguato al contesto. Nelle ambulanze, ad esempio, troverete dei medicinali. I contenitori con il loot, inoltre, saranno unici per ogni giocatore e il loro contenuto non sarà condiviso automaticamente con tutti. In ogni caso, i partecipanti potranno liberamente decidere di scambiare gli oggetti con gli altri in un secondo momento, dopo averli raccolti. Il quantitativo di contenitori presenti sulla mappa di gioco sarà adeguato al numero di giocatori connessi alla partita.

La difficoltà del gioco non sarà legata al numero di partecipanti alla sessione cooperativa, pertanto se siete in quattro la partita non sarà più difficile. La difficoltà, invece, aumenta man mano che la comunità di personaggi non giocanti diventa più esperta. Dopo ogni partita in co-op, i giocatori possono portare con sé nella propria comunità tutto ciò che hanno trovato nella partita di altri utenti. Il fuoco amico sarà assente, con l'unica eccezione di un "colpo di grazia" che serve a prevenire la trasformazione in zombie dei giocatori infetti che non possono essere curati.

Vi ricordiamo che State of Decay 2 verrà pubblicato su Xbox One e PC Windows 10 il 22 maggio 2018. Lo stesso giorno debutterà anche all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi Microsoft ha anche rivelato i requisiti di sistema della versione PC.