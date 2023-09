State of Decay 2 non molla: in arrivo un grosso update a 5 anni dal lancio

Sebbene ancora non sappiamo con precisione quando rivedremo in azione State of Decay 3, da tempo sparito dai radar, la serie fa comunque parlare di sé grazie al secondo episodio, che sta per ricevere un grosso aggiornamento a distanza di oltre 5 anni dal suo esordio su PC e Xbox One.

A partire dal prossimo 18 settembre sarà disponibile l'update Curveball per State of Decay 2, che aggiungerà diversi nuovi contenuti al survival targato Undead Labs. Sostanzialmente l'aggiornamento introdurrà una serie di eventi totalmente imprevisti e casuali, anche molto difficili da affrontare, che tuttavia daranno ai giocatori anche importanti ricompense se superati con successo. Lo scopo dell'update è dunque quello di rendere il gameplay non solo più vario ma anche più imprevedibile, con gli utenti che dovranno adattarsi alle improvvise situazioni da affrontare che andranno ad impattare sui personaggi e sul mondo di gioco.

Alcune di queste situazioni saranno semplici da gestire, altre invece potrebbero sconvolgere l'intera partita se non affrontate con intelligenza. E non è da escludere che più eventi imprevisti possano verificarsi nello stesso momento, aumentando ancora di più il senso di sfida e sopravvivenza alla base dell'opera. "Curveball" è dunque il nome appropriato per l'update, imprevedibile proprio come una palla curva nel baseball.

Nonostante siano passati anni dal debutto sul mercato, Undead Labs ha costantemente ritoccato e perfezionato il suo survival così da mantenerlo fresco ed interessante per la community: a inizio 2022, ad esempio, gli autori avevano stravolto il sistema delle infestazioni in State of Decay 2, cambiando in maniera consistente il gameplay.