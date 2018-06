State of Decay 2: la nuova patch di 20 GB migliora stabilità, performance e multiplayer

Nelle scorse ore Undead Labs ha pubblicato la gigantesca patch 1.2 di 20 GB per State of Decay 2, che interviene su alcune criticità del titolo relative a stabilità, performance e multiplayer.

Il team dichiara di aver apportato numerosi miglioramenti al stabilità del network e alle interazioni tra i giocatori in partita. Migliorata anche la fisica delle automobili, che ora reagiranno in maniera più prevedibile a seguito degli urti e, soprattutto, non spiccheranno più il volo. Gli sviluppatori sono intervenuti su innumerevoli punti sparsi in tutte e tre le mappe del gioco in cui si verificano collisioni non previste e dove i giocatori (e i veicoli) rischiavano di bloccarsi.

È stata eliminata la fastidiosa linea bianca che appariva di notte ed è stato ridotto il pop-in degli elementi a schermo. L'utilizzo della CPU è stato ottimizzato e sono stati risolti i crash dell'applicazione causati dall'errore Out of Memory. Questi descritti, tuttavia, sono solamente alcuni dei cambiamenti apportati. La lista è piuttosto lunga e può essere consultata a questo indirizzo.

Undead Labs ha dichiarato che "questo è solo l'inizio", la prima di una serie di patch in arrivo in futuro. Il team ha grandi piani per il futuro, e ha ringraziato la community per la calorosa accoglienza riservata al titolo, che può già contare su un milione di giocatori. Vi ricordiamo che State of Decay 2 è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Il titolo è anche incluso all'interno del catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.