State of Decay 2: oltre due ore di gameplay per la nuova esclusiva di Microsoft

Nel tardo pomeriggio odierno il nostro Francesco Fossetti ha giocato per oltre due ore in diretta sul canale Twitch di Everyeye a State of Decay 2, la nuova esclusiva Microsoft in arrivo su Windows 10 e Xbox One il 22 maggio.

In apertura di notizia trovate la replica della diretta. Una buona occasione per osservare in anteprima il gameplay del sequel dell'apprezzato survival a tema zombie che debuttò nel 2013 su PC e Xbox 360. State of Decay 2 riparte dalle premesse del predecessore, con l'obiettivo di dare un peso ancora più decisivo alle scelte dei giocatori, di approfondire le relazioni tra i personaggi, ampliare la componente gestionale e perfezionare il gunplay, oltre a migliorare il comparto tecnico. Riuscirà il nuovo capitolo della serie a cura di Undead Lab soddisfare le aspettative dei videogiocatori?

