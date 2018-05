State of Decay 2 e Overwatch tra le dirette della settimana 14/20 maggio

Anche questa settimana (compresa tra il 14 e il 20 maggio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno una programmazione ricca di spunti interessanti. Tra le dirette dei prossimi sette giorni segnaliamo la presenza di Overwatch, Destiny 2, Fortnite e dell'imminente State of Decay 2.

Everyeye Live Programmazione Settimana 14/20 maggio 2018

(La programmazione indicata è soggetta a variazioni)

Lunedì 14 maggio

Ore 18:00 - State of Decay 2

Ore 21:00 - Rainbow Six: Siege feat. RNade_

Martedì 15 maggio

Ore 17:00 - Overwatch

Ore 20:00 - Destiny 2: La Mente Bellica

Mercoledì 16 maggio

Ore 17:00 - Q&A Speciale da Los Angeles

Ore 21:00 - Fortnite feat RNade_

Giovedì 17 maggio

Ore 20:00 - Sette Giorni

Ore 21:00 - The Division feat. Giorno Gaming

Venerdì 18 maggio

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege feat. RNade_

Sabato 19 maggio

Ancora da definire

Domenica 20 maggio

Ore 21:00 - Fortnite feat. RNade_

