State of Decay 2: requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Dopo aver svelato la data di uscita dihanno annunciato i requisiti di sistema minimi e consigliati per questo Survival RPG a base di zombie, in arrivo su Xbox One e PC.

Requisiti minimi di sistema

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500 2.7GHz, AMD FX-6300 3.5 GHz

RAM: 8 GB

GPU con 2 GB di RAM

GPU: GeForce GTX 760, Radeon HD 7870

Hard Disk: 16 GB di spazio libero su disco

Requisiti raccomandati di sistema

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-4570 3.2 GHz, AMD FX-8350 4.0 GHz

RAM: 16 GB

GPU con 4 GB di RAM

GPU: GeForce GTX 960, Radeon R9 380

Hard Disk: 16 GB di spazio libero su disco

State of Decay 2 uscirà il 22 maggio, venduto al prezzo budget di 29.99 euro, da ricordare come il gioco sarà disponibile sin dal day one, a costo zero, per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, con supporto Xbox Play Anywhere. La Ultimate Edition di State of Decay 2 costerà invece 49.99 euro e includerà quattro giorni di accesso anticipato, una copia di State of Decay Year-One Survival Edition e i DLC Pacchetto Indipendenza e Pacchetto Alba.