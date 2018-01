State of Decay 2 riceverà DLC a pagamento, ma non avrà microtransazioni

Il tema delle microtransazioni continua ad essere uno dei più animatamente discussi all'interno della community dei videogiocatori. Diversi utenti che attendono con particolare ansia, si chiedevano se anchenon stesse pensando di adottare questo modello economico per il suo survival horror.

Inserendosi in una discussione apertasi su reddit, il community leader del gioco ha voluto puntualizzare una volta per tutte la situazione. "Ho confermato più di una volta che non avremo le microtransazioni, ma ci saranno dei DLC a pagamento". Parole chiare e concise, che sembrano di fatto escludere anche l'implementazione di microtransazioni per eventuali elementi estetici.

State of Decay 2 è atteso indicativamente durante la primavera di quest'anno su PC e Xbox One. Pochi giorni fa, il gioco ha ricevuto la valutazione dell'ESRB, il che lascia ben sperare per l'arrivo dell'annuncio della data di uscita.