State of Decay 2: risoluzione più alta su One X ma framerate inferiore rispetto a Xbox One

La nuova analisi di Digital Foundry è dedicata a State of Decay 2, il secondo capitolo della serie sviluppata da Undead Labs, ora disponibile per PC Windows 10 e Xbox One.

In particolare, gli esperti britannici hanno preso in esame le versioni console del gioco, mettendo così fianco a fianco le edizioni Xbox One e Xbox One X. Partendo dalla risoluzione, apprendiamo che il titolo adotta una soluzione dinamica in entrambi i casi, raggiungendo fino ai 4K su One X, e fino ai 900p su console standard. Oltre al mero conteggio dei pixel, State of Decay 2 può godere su Xbox One X di effetti grafici superiori, che vanno a migliorare la qualità dell'illuminazione, delle texture, della draw distance, dell'occlusione ambientale, e altro ancora.

Tuttavia, c'è da sottolineare una nota dolente: a quanto pare, la media del frame-rate (sbloccato oltre i 30fps in tutti e due i casi, pur non raggiungendo mai i 60fps) risulta più alta su One S che su One X. La console mid-gen può vantare una stabilità delle performance leggermente migliore, ma Digital Foundry si dice delusa del livello medio raggiungibile sulla potente piattaforma Microsoft, nonché dalla mancanza di modalità che permettano di puntare più sul frame-rate che sulla risoluzione, e viceversa. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo al video che trovate in cima.

State of Decay 2 è ora disponibile per PC Windows 10 e Xbox One. Il gioco ha superato il milione di giocatori in soli due giorni.