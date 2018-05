State of Decay 2: rivelata la lista completa degli obiettivi

Nelle ultime ore è emersa la lista completa degli obiettivi di State of Decay 2, permettendoci di conoscere in anticipo tutti gli obiettivi proposti dal gioco. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Xbox One e Windows 10 a partire dal 22 maggio.

Gli obiettivi proposti da State of Decay 2 sono in tutto 62, e spaziano tra le varie attività proposte all'interno del gioco. Tra i più semplici ne troviamo uno che richiede di uccidere 100 zombie, o un altro ancora che prevede di cercare all'interno di 100 container. Quelli più complessi, invece, si potranno sbloccare nelle fasi più avanzate dell'avventura, quando inizieremo a costruire la nostra base e a gestire la squadra di sopravvissuti.

Presenti anche gli achievement che richiedono di accumulare un certo tipo di uccisione, oppure di eseguire una kill con una particolare arma. Se volete dare un'occhiata alla lista completa degli obiettivi, così da farvi un'idea più approfondita sulle sfide proposte dal gioco, potete consultarla a questo indirizzo.

Nell'attesa che State of Decay 2 faccia il suo debutto su Xbox One e Windows 10 il 22 maggio, segnaliamo che la nuova esclusiva Microsoft verrà inclusa nel catalogo di Xbox Game Pass a partire dal day-one, rendendosi disponibile da subito per tutti gli abbonati al servizio.