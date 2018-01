State of Decay 2 è stato valutato dall'ESRB, annuncio della data di uscita in arrivo?

, il sequel dell'apprezzato survival game a tema zombie lanciato dasu PC e Xbox 360 nel 2013, è stato valutato ufficialmente dall'ESRB, che come prevedibile gli ha assegnato l'etichetta "Mature" per i contenuti violenti e il linguaggio forte.

Ciò suggerirebbe che il titolo è ormai nelle fasi finali dello sviluppo, dal momento che solitamente l'ESRB si occupa della valutazione di giochi completi (o quasi). Che sia dunque vicino il momento dell'annuncio della data di uscita? Ricordiamo, dopotutto, che qualche settimana fa la Community Manager di Undead Studios ha affermato su Reddit che State of Decay 2 probabilmente uscirà nel corso della primavera 2018 e che nuove informazioni sarebbero arrivate dopo l'inizio del nuovo anno.

Di seguito, trovate la traduzione completa della valutazione dell'ESRB. Qualora vogliate evitare spoilero di ogni tipo, interrompete qui la lettura: "È un gioco action/simulativo in terza persona in cui gli utenti assumono il ruolo di sopravvissuti in un'apocalisse zombie. I giocatori esplorano piccole città e ambientazioni rurali, individuano sopravvissuti e combattono contro orde di zombie. I giocatori utilizzano mazze da baseball, mannaie, machete, granate e mitragliatrici per per uccidere zombie in frenetici combattimenti ravvicinati. Diverse armi permettono ai giocatori di distruggere/schiacciare le teste degli zombie; le esplosioni delle granate causano sanguinamento e smembramenti. Se altri sopravvissuti umani diventano infetti o malati, i giocatori possono decidere se "eutanizzarli" sparando alla testa da distanza ravvicinata, determinandone la decapitazione con grandi schizzi di sangue. Durante il corso del gioco, i giocatori possono costruire un'infermeria in cui creare antidolorifici e oppiacei; fra le cure citate troviamo rimedi alle erbe, antidolorifici, oppiacei, anfetamine e Pentamezin (un farmaco fittizio su prescrizione). Le parole "c***o", "m***a" e "s*****o" compaiono nei dialoghi".