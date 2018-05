State of Decay 2 ha superato il milione di giocatori in appena due giorni

Con un post su Xbox Wire, Aaron Greenberg di Microsoft ha orgogliosamente annunciato che State of Decay 2 ha raggiunto e superato il milione di videogiocatori in appena 2 giorni di disponibilità sul mercato.

Gli utenti hanno giocato per un totale di 6 milioni di ore, hanno ucciso 675 milioni di zombie, lanciato oltre 6 milioni di petardi e fuochi d'artificio, mangiato 6 milioni di snack e sono riusciti a sopravvivere, in media, per circa 3 giorni in-game. Qualcuno è riuscito a rimanere in vita per ben un mese, un traguardo incredibile, considerato che è stato raggiunto nel corso di un singolo weekend.

Greenberg, tuttavia, non ha fornito numeri precisi sull'esatto ammontare delle copie vendute e non è chiaro quanti giocatori si sono avvicinati al titolo attraverso il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Si tratta, in ogni caso, di un risultato di tutto rispetto. Secondo Microsoft, il numero di giocatori è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane.

Cosa ne pensate di questo dato? Anche voi state giocando a State of Decay 2? Vi ricordiamo che è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, e che è incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Il titolo è stato accolto positivamente dal nostro Francesco Fossetti, che nella sua recensione lo ha premiato con un voto di 8.7, descrivendolo come un titolo brillante minato solamente da alcune incertezze di natura tecnica.