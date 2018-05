State of Decay 2: svelati i requisiti minimi e consigliati della versione PC

Nelle scorse ore Microsoft ha aggiornato la pagina del suo store dedicata a State of Decay 2 aggiungendo le informazioni relative ai requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC.

Si tratta di requisiti piuttosto abbordabili, sicuramente alla portata della maggior parte delle macchine da gioco. Non sono richiesti processori o schede video particolarmente potenti, e nemmeno il quantitativo di memoria RAM necessario risulta essere spropositato, come spesso accade per le produzioni più recenti. Giudicate voi stessi:

Minimi (il dispositivo deve soddisfare tutti i requisiti minimi per aprire questo contenuto)

Sistema operativo: Windows 10 (Architettura x64, X64)

DirectX Versione 11

Memoria RAM: 8 GB

Memoria video: 2 GB

Processore: AMD FX-6300 | Intel i5-2500 @ 2.7GHz

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7870

Consigliati (per sfruttare al massimo questo contenuto, il dispositivo deve soddisfare questi requisiti)

Sistema operativo Windows 10 (Architettura x64, X64)

DirectX Versione 11

Memoria: 16 GB

Memoria video: 4 GB

Processore: AMD FX-8350 | i5 4570 @ 3.2 GHz

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 380

Cosa ve ne pare? Il vostro PC è pronto ad accoglierlo? Vi ricordiamo che State of Decay 2 verrà lanciato su Xbox One e PC Windows 10 il prossimo 22 maggio. Sarà un titolo Xbox Play Anywhere e verrà incluso fin dal debutto nel catalogo di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un video gameplay che lo mostra in azione su Xbox One X alla risoluzione 4K.