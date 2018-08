State of Decay 2: Undead Labs annuncia il DLC Daybreak, in uscita il 12 settembre

I ragazzi di Undead Labs sono intervenuti durante la speciale puntata di Inside Xbox in diretta dalla Gamescom per annunciare il DLC Daybreak di State of Decay 2, in uscita il 12 settembre.

Questo contenuto aggiuntivo introdurrà una modalità di gioco completamente nuova. I giocatori saranno chiamati ad impersonare un soldato Red Talon ben equipaggiato per difendere la propria posizione fortificata da ondate di zombie di difficoltà crescente.

Non verrà influenzata la comunità di sopravvissuti. Ad ogni morte, il giocatore ritornerà in vita nei panni di un nuovo soldato Red Talon nel giro di 13 secondi. Daybreak includerà nuovi equipaggiamenti, armi inedite e anche una nuova minaccia, il Blood Plague Juggernaut. Grazie al filmato allegato in cima alla notizia potete farvi un'idea precisa sui nuovi contenuti.

Ricordiamo che State of Decay 2 è disponibile su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Come tutte le più recenti esclusive Microsoft, è anche incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.