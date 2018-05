State of Decay 2: Undead Labs riconferma l'assenza di Loot Box e microtransazioni

Nel corso di una recente intervista con MCV, Richard Foge di Undead Labs ha parlato dell'assenza di Loot Box e microtransazioni in State of Decay 2, il nuovo gioco dello studio in arrivo il prossimo 22 maggio.

Il Design Director di State of Decay 2 fa sapere che "non avrebbe avuto senso inserire Loot Box nel gioco. Preferiamo pubblicare contenuti aggiuntivi a pagamento piuttosto che alterare l'esperienza con un sistema di acquisti in-game magari mal bilanciato, in cui gli utenti pagano ma di fatto non sanno cosa otterranno in cambio. Secondo noi non è corretto e non volevamo assolutamente microtransazioni o Loot Box e sono fiero di dire che siamo riusciti a mantenere la nostra visione intatta."

Ricordiamo che State of Decay 2 è atteso per il 22 maggio su Xbox One e Windows 10, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno avere libero accesso al gioco sin dal day one. Una Beta Tecnica è prevista su entrambe le piattaforme prima del lancio, Undead Labs è ora al lavoro per risolvere bug e problemi tecnici dell'ultima build, così da consegnare alla community un prodotto curato sotto ogni aspetto.