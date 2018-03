State of Decay 2: vediamo 25 minuti di gameplay co-op a quattro giocatori

La testata di IGN USA ha di recente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a, secondo capitolo della serie action-survival, che proprio nella giornata di ieri ha finalmente ricevuto la sua data di lancio su Xbox One e PC, ora fissata al 22 maggio.

Il filmato, che potete visionare seguendo questo collegamento, consente di dare uno sguardo a ben 25 minuti di gameplay co-op a quattro giocatori tratti dal titolo sviluppato da Undead Labs. L'open world survival a tema zombie vedrà i giocatori impegnati a costruire una base difensiva, sviluppare i propri personaggi, e gestire le risorse vitali per riuscire a sopravvivere. Inoltre, sarà presente un sistema di progressione in stile RPG, con le scelte dei giocatori che andranno ad impattare in maniera tangibile sullo sviluppo della trama.

State of Decay 2 uscirà su PC e Xbox One il 22 maggio. Il gioco sarà venduto in edizione standard a 29,99 euro e in Ultimate Edition, comprensiva di alcuni bonus tra cui l'accesso anticipato quattro giorni prima il rilascio ufficiale del titolo.