State of Decay 2: la versione PC uscirà anche su Steam?

State of Decay 2 è in arrivo il prossimo 22 maggio su Xbox One e PC, sembra però che questa edizione possa arrivare anche su Steam e non solo su Windows Store, come inizialmente preventivato...

Sebbene non ci siano ancora conferme in merito, sul forum di ResetERA è stato segnalato un curioso episodio legato alla demo del gioco mostrata al PAX East di Boston: durante un livestream la connessione ai server è stata persa e sullo schermo è apparso il messaggio "impossibile collegarsi a Steam, assicurati di aver avviato Steam e di essere connesso, fatto questo riavvia il gioco."

La demo in questione girava quindi su Steam? Non si spiega altrimenti come un gioco destinato al solo Windows Store debba in qualche modo cercare di collegarsi ai server della piattaforma Valve. Da segnalare come il primo State of Decay sia effettivamente presente su Steam, anche se all'epoca del lancio (2013) Undead Labs non aveva accordi con Microsoft.