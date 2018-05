State of Decay 2: Video Anteprima del nuovo survival di Undead Labs

Ormai manca poco al debutto di State of Decay 2 su Xbox One e PC, e nel frattempo siamo stati in grado di provare il gioco con mano. Con l'occasione vi proponiamo la nostra Video Anteprima dedicata al nuovo survival game di Undead Labs.

State of Decay 2 vuole ripartire dalle ottime premesse del predecessore, migliorando sotto diversi aspetti gli elementi cardine della serie. Con questo sequel, infatti, Undead Labs punta a dare un peso ancora più decisivo alle scelte dei giocatori, ad approfondire le relazioni tra i personaggi, ad ampliare il ventaglio tattico della componente gestionale, a perfezionare il gunplay e naturalmente ad evolvere il comparto tecnico della produzione.

L'avventura potrà essere affrontata da soli oppure in compagnia di altri tre utenti, grazie alla nuova modalità co-op fino a 4 giocatori (che da una parte aumenta il coinvolgimento degli utenti, ma dall’altra rischia anche di rendere l’avanzamento più facile e meno strategico).

Ricordiamo che State of Decay 2 sarà disponibile su Xbox One e PC a partire dal 22 maggio, e che il titolo verrà incluso nel catalogo Xbox Game Pass a partire dal lancio. Vi lasciamo con la nostra Video Anteprima del gioco basata sulla versione Xbox One X del titolo: la trovate in cima alla notizia.