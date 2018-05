State of Decay 2: un video mette a confronto le versioni Xbox One e Xbox One X

Mancano pochissimi giorni all'uscita di State of Decay 2, la nuova esclusiva Microsoft a base di zombie. Nel frattempo, il canale YouTube Candyland ha ben pensato di realizzare una video comparativa tra le versioni Xbox One e Xbox One X.

Come potete notare voi stessi guardando il filmato condiviso in apertura di notizia, le differenze tra le due versioni sono molto evidenti. Su Xbox One X può beneficiare di risoluzione più alta, distanza di visualizzazione maggiore, texture e occlusione ambientale di miglior qualità. Il filmato può anche essere visto in 4K, ma le differenze sono così lampanti che possono essere apprezzare anche a risoluzioni inferiori.

In ogni caso, indipendentemente dalla versione, il titolo sembra presentare bug e glitch di vario genere, come segnalato anche dal nostro Francesco Fossetti nella sua approfondita recensione di State of Decay 2. Nulla che non possa essere sistemato con delle patch correttive, tuttavia.

Vi ricordiamo che State of Decay 2 verrà lanciato il 22 maggio su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Lo stesso giorno verrà incluso anche nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.