State of Decay 2: Video Recensione della nuova esclusiva Microsoft a base di zombie

State of Decay 2 uscirà il prossimo 22 maggio ma il nostro Francesco Fossetti ha già avuto modo di provare e sviscerare la nuova produzione survival a tema zombie di Undead Labs.

State of Decay 2 rappresenta, a conti fatti, una sorta di enorme aggiornamento del primo capitolo, un'affermazione tutt'altro che negativa. Il team di sviluppo ha smussato alcune asperità della produzione, ampliato la varietà di situazioni, incrementato la quantità di contenuti e aggiunto il multiplayer cooperativo per quattro giocatori, funzionalità richiesta a gran voce dalla community.

La produzione di Undead Labs non è esente da alcune problematiche di natura tecnica e non brilla dal punto di vista grafico, ma può essere a tutti gli effetti considerata come l'esclusiva Microsoft più interessante di questa prima parte del 2018. Costruisce storie indimenticabili e cattura il giocatore in uno stimolante percorso di perfezionamento, senza dimenticare l'ansia e la tensione che non dovrebbero mai mancare in un survival che si rispetti.

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a guardare la nostra Video Recensione e a leggere la recensione di State of Decay 2 a cura di Francesco Fossetti. Il titolo sarà acquistabile a partire dal 22 maggio su Xbox One e PC Windows 10. Dallo stesso giorno verrà incluso anche nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.