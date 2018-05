State of Decay 2: voti e recensioni della stampa internazionale

State of Decay 2 arriverà nei negozi il prossimo 22 maggio ma nelle scorse ore è scaduto l'embargo sulle recensioni, le principali testate internazionali hanno dunque espresso il loro parere sul nuovo survival di Microsoft. Come se la cava SOD2?

Purtroppo la maggior parte dei giudizi su State of Decay 2 sono piuttosto tiepidi, numerose le critiche al comparto tecnico ritenuto non troppo brillante e alle scarse innovazioni rispetto al primo capitolo, uscito nel 2013. Premiate invece le meccaniche di gameplay legate alla co-op, che assicurano al gioco una buona varietà se giocato in compagnia.

Recensioni State of Decay 2

IGN USA - 7.5

Press Start Australia - 7

Eurogamer - Bocciato

GamesRadar Plus - 3.5/5

Hardcore Gamer - 3/5

GamingTrend – 85/100

USgamer - 3.5/5

Critical Hit - 6.5

Destructoid - 8

TrueAchievements - 9/10

DarkStation - 8/10

AusGamers - 7/10

COGconnected - 4/10

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 69/100, destinato a mutare (in positivo o negativo) con l'arrivo di ulteriori recensioni. State of Decay 2 non sembra quindi essere riuscito a stupire la stampa internazionale, i giudizi della community sembrano però essere positivi, il nuovo action survival di Undead Labs mostra il suo pieno potenziale in modalità cooperativa, un passatempo quindi consigliato per chi ama giocare in multiplayer.

State of Decay 2 uscirà il 22 maggio su Xbox One e Windows 10, coloro che hanno effettuato il preordine possono iniziare a giocare da oggi. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile gratuitamente sin dal lancio per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.