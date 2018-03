State of Decay: 20 minuti di gameplay in single player

La testata di IGN USA ha di recente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a, secondo capitolo della serie survival a tema zombie sviluppata dai ragazzi di

Se il filmato pubblicato alcuni giorni fa ci restituiva una panoramica generale sulle meccaniche di gioco in co-op, questo nuovo video gameplay, che potete visionare seguendo questo indirizzo, è invece incentrato sul single player. In 20 minuti di gioco, possiamo quindi dare uno sguardo all'esplorazione della mappa in solitaria, al combattimento contro gli zombie, e allo svolgimento di alcune side quest (il rischio spoiler è quindi escluso). Le missioni che vedete all'interno del video saranno presenti nel mid-game di State of Decay 2.

State of Decay 2 uscirà su PC e Xbox One il 22 maggio. Microsoft ha confermato una Collector's Edition ed il supporto 4K e HDR su Xbox One X.