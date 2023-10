State of Decay 3: bisognerà davvero aspettare il 2027? Jez Corden rassicura i fan Xbox

Stando alle informazioni ricavate dal profilo Art Station dell'artista Nora Shramek, sembrava che l'uscita di State of Decay fosse in programma per il lontano 2027. La situazione potrebbe però non essere così tanto drammatica, secondo Jez Corden di Windows Central.

La notizia si è rapidamente diffusa all'interno della community Xbox, che già da qualche anno attendono notizie da parte di Microsoft e Undead Labs. Dopo il suo annuncio risalente al 2020, State of Decay 3 non si è più mostrato pubblicamente e la preoccupazione tra gli appassionati della serie ha comprensibilmente cominciato ad aumentare.

Tuttavia, stando a Jez Corden di Windows Central, solitamente una fonte ben informata sui piani di Microsoft, sembra proprio che le informazioni riguardanti un'uscita di State of Decay nel 2023 "non siano corrette". Il giornalista ed insider videoludico non aggiunge nulla a quanto già sapevamo e sembra non voler condividere troppi dettagli al riguardo, ma quantomeno sembra confermare che dovremo attendere meno prima di mettere le mani sul gioco.

Durante gli scorsi mesi, Matt Booty di Microsoft si è detto soddisfatto di quanto visto nell'ultima build di State of Decay 3, dichiarazioni che hanno costituito una necessaria iniezione di fiducia per chi attende con ansia l'arrivo del nuovo capitolo della serie survival horror.