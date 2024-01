State of Decay 3: l'esclusiva Xbox accoglie nel team un veterano di Call of Duty

È ormai dai tempi del reveal che State of Decay 3 è completamente sparito dai radar. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi i dettagli in merito ad un importante cambiamento subito dal team di sviluppo.

Come segnalato da alcuni utenti sui social, la pagina LinkedIn di John Connor Dvorky si è recentemente aggiornata. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un veterano dell'industria videoludica che ha lavorato per cinque anni in Raven Software, periodo durante il quale si è occupato dello sviluppo di svariati Call of Duty. Da oggi, lo sviluppatore è entrato a far parte della famiglia di Undead Labs in qualità di Senior Software Engineer. Si tratta di uno spostamento interno, dal momento che Raven Software è parte degli Xbox Game Studios in seguito al completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond. Sebbene non si sappia granché dell'esclusiva Xbox, quindi, le cose continuano a muoversi e il team di sviluppo è in perenne espansione.

Secondo alcune voci di corridoio, State of Decay 3 sarebbe in sviluppo come game as a service e ciò non sorprende affatto: il secondo capitolo, arrivato un bel po' di anni fa, continua ad essere aggiornato con update gratuiti che introducono nuovi contenuti.