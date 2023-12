State of Decay 3 sarà un gioco Live Service? Lo suggerisce un'offerta di lavoro

State of Decay 3 è tra il giochi Xbox spariti nel nulla che speriamo di rivedere nel 2024: il survival di Undead Labs venne annunciato nel 2020 e da allora ha fatto perdere del tutto le proprie tracce. Adesso un nuovo indizio sulla natura del gioco sembra però arrivare da un annuncio di lavoro.

Undead Labs è infatti attualmente alla ricerca di un Senior Product Owner da inserire all'interno del team di State of Decay 3, e tra le qualifiche preferenziali richieste ai candidati si citano anche esperienze pregresse nello sviluppo di giochi live service e multiplayer online, oltre ad aver sviluppato in passato giochi open world, sandbox o survival. Quanto riportato nell'offerta di lavoro lascia dunque intendere che il terzo episodio di State of Decay 3 potrebbe essere di natura Live Service o comunque dipendere fortemente sul comparto online.

Per adesso comunque si rimane nell'ambito delle ipotesi dato che né Undead Labs né Microsoft hanno diffuso in tempi recenti nuovi dettagli sul suvival game a tinte horror previsto per PC e Xbox Series X/S in una finestra di lancio ancora tutta da rivelare. In precedenza si erano diffusi rumor secondo i quali State of Decay 3 non sarebbe arrivato prima del 2027, sebbene poi il noto insider Jez Corden abbia smentito le voci. Una cosa comunque sembra certa: l'uscita di State of Decay 3 è ancora piuttosto lontana.