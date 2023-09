State of Decay 3 è lontanissimo: non uscirà prima del 2027?

Annunciato nel 2020 con un teaser, State of Decay 3 è completamente sparito dai riflettori, più volte i dirigenti di Xbox hanno confermato che il gioco è ancora in sviluppo e che verrà presentato al momento opportuno. Ma il lancio potrebbe essere ancora lontanissimo...

Secondo quanto rivelato dall'artista Nora Shramek su ArtStation, State of Decay 3 sarebbe previsto peri il 2027, questa la data indicata dalla Lighting Artist di Undead Labs, anche se c'è da dire che potrebbe trattarsi di una finestra indicativa.

State of Decay 3 non uscirebbe idealmente prima di quattro anni da oggi e a ben sette anni dal primo annuncio, tempistiche davvero molto diluite nel tempo, anche per una produzione di questo tipo. Undead Labs ha assunto nuovo personale negli anni scorsi proprio per occuparsi di questo progetto, inoltre anche The Coalition sta collaborando allo sviluppo di State of Decay 3, il 2023 è (quasi) finito senza notizie su State of Decay 3, ne sapremo di più bel 2024?

Il primo State of Decay è uscito nel 2013 su PC e Xbox 360 riscuotendo un buon successo, tanto da convincere Microsoft ad acquisire Undead Labs e produrre State of Decay 2, altro gioco accolto positivamente da pubblico e critica e ancora supportato con nuovi contenuti a oltre quattro anni dal lancio.