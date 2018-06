State of Decay 3 è nei piani di Microsoft e Undead Labs

Tra gli studi recentemente acquisiti da Microsoft, troviamo anche quello di Undead Labs, i cui sviluppatori hanno di recente pubblicato State of Decay 2 su PC Windows 10 e Xbox One

Parlando ai microfoni di Eggplante, il boss di Microsoft Studios ha parlato di come il colosso di Redmond abbia intenzione di ampliare la propria offerta ludica. Tra i piani della compagnia, rientra proprio Undead Labs ed il terzo capitolo della serie di State of Decay.

"Abbiamo due milioni di giocatori su State of Decay 2 da quando il titolo è stato lanciato; è andata molto bene per noi. È difficile creare un grande gioco come questo, ma ci sono riusciti. Adoro il loro modo di lavorare.

Quando abbiamo iniziato i lavori su State of Decay, avevamo in mente un gioco molto più grande, con un'infrastruttura online più avanzata, e so bene che Undead Labs arriverà a quel traguardo in futuro. Ma includerli nella famiglia Microsoft accelererà i tempi, il che credo sia grandioso.

Nel caso di Undead Labs, abbiamo assolutamente intenzione di realizzare State of Decay 3. È decisamente un nostro obiettivo. Lo studio lavorerà anche su altre cose, ma sono il team di State of Decay".

State of Decay 2 è ora disponibile su PC e Xbox One.