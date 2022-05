State of Decay 3, novità in arrivo? L'enorme crescita di Undead Labs in due foto

Tra pochi giorni si celebrerà il quarto anniversario dall'uscita di State of Decay 2 e il team di Undead Labs si prepara a festeggiare questa importante ricorrenza rilanciando due foto che testimoniano l'enorme crescita della software house dal 2018 ad oggi.

I due scatti mostrati dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios ritraggono l'intero organico del team di sviluppo e riflettono i grandi cambiamenti avvenuti in questi quattro anni. Dai tredici sviluppatori del 2008, Undead Labs è infatti passata a un organico che comprende diverse decine di membri di designer, autori, grafici, programmatori e dirigenti, con esperienze pluriennali e competenze multidisciplinari che ben rappresentano le ambizioni nutrite da Microsoft e dagli stessi boss dei "laboratori non-morti" per il loro prossimo progetto, State of Decay 3.

La foto comparativa condivisa da Undead Labs riprende la simpatica iniziativa social "how it's started / how it's going" e spinge gli appassionati a chiedersi se il post degli sviluppatori statunitensi non possa preludere, appunto, all'arrivo di importanti novità su State of Decay 3, soprattutto in funzione dell'ormai imminente anniversario del capitolo precedente del survival horror.

Il quarto compleanno di State of Decay 2 cadrà il 22 maggio 2022, di conseguenza è lecito sperare in un aggiornamento da parte di Undead Labs sull'attuale stato di sviluppo di SoD 3 o anche solo in un'indicazione sulla presenza del titolo nella cornice mediatica dell'Xbox & Bethesda Games Showcase che, lo ricordiamo, si terrà il 12 giugno.