State of Decay 3 e oltre: in sviluppo una nuova esclusiva Xbox, stando a un ex Undead Labs

In attesa di novità sullo sviluppo di State of Decay 3 su Unreal Engine 5 da parte di The Coalition e Undead Labs, in rete rimbalzano le importanti informazioni condivise su LinkedIn da un ex membro della software house che ha dato forma a questa apprezzata serie survival open world in esclusiva Xbox.

Dalle colonne del noto social network per professionisti, l'ex Senior Narrative Animator di Undead Labs Daniel Floyd riferisce infatti di aver contribuito alla realizzazione di un ulteriore videogioco misterioso oltre State of Decay 3.

Prima di lasciare la la sussidiaria statunitense degli Xbox Game Studios nel febbraio di quest'anno, lo stesso Floyd spiega di aver partecipato allo sviluppo di "Moonrise, State of Decay 2 e altri progetti non ancora lanciati". Il riferimento al plurale sui 'progetti da lanciare' suggerisce quindi lo sviluppo di almeno un secondo titolo oltre il già annunciato State of Decay 3, da qui l'interesse suscitato nella community da queste sue affermazioni.

La speranza dei fan è perciò quella di veder approdare su piattaforme verdecrociate una nuova proprietà intellettuale in attesa dell'arrivo di State of Decay 3, magari adottando il modello Pentiment auspicato da Josh Sawyer di Obsidian per superare la crisi dei giochi tripla A.