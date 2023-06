State of Decay 3 e Perfect Dark: quando li rivedremo? Indizi da Matt Booty

La discussione intavolata con GiantBomb da Matt Booty sul perché le esclusive Xbox richiedono tanto tempo per essere sviluppate offre al dirigente responsabile degli Xbox Game Studios l'opportunità di fornire qualche chiarimento sull'assenza di State of Decay 3 e Perfect Dark dall'Xbox Showcase

Il dirigente Microsoft coglie così l'opportunità concessagli dal team di GiantBomb per spiegare alla community 'che fine hanno fatto' il survival horror di Undead Labs e l'action adventure di The Initiative.

Booty prende spunto dai tanti annunci dell'Xbox Showcase per spiegare come "guardando avanti al 2024 e a tutto ciò che lanceremo sul mercato, sono davvero fiducioso per le build dei nostri progetti che ho potuto vedere e giocare. Come per Fable, ci sono un sacco di cose interessanti in quel gioco e ne sono davvero entusiasta. Mentre penso al futuro, anche se in questo caso guardo al 2025, sono fiducioso per ciò che ho visto delle build di Perfect Dark e State of Decay 3".

A voler dar retta a Matt Booty, quindi, sia Perfect Dark che State of Decay 3 dovrebbero vedere la luce non prima della fine del 2024. Un ulteriore indizio sulle tempistiche di lancio 'interne' viene offerto ancora una volta dall'esponente degli Xbox Game Studios affermando che "se guardo avanti ai prossimi 18 mesi in termini di quello che possiamo mostrare al pubblico di questi due giochi, sono cautamente fiducioso perché i team stanno lavorando sodo. L'asticella si è alzata e tutti, compresi gli sviluppatori, capiamo che per mostrarli al pubblico non basta un video ma serve un Deep Dive approfondito con tanto gameplay per presentarli come si deve".

Da qui ai prossimi 18 mesi, quindi, Microsoft potrebbe tornare ad aprire una finestra sugli universi di Perfect Dark e State of Decay 3 con degli approfondimenti non troppo dissimili da quello dello Starfield Direct pieno di annunci e dettagli.