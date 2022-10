State of Decay 3 è in sviluppo da almeno 4 anni: lo sostiene un ex Undead Labs

Sullo sfondo della collaborazione con The Coalition per State of Decay 3, l'ex 3D Artist di Undead Labs Luis Yepez fornisce (seppure indirettamente) degli importanti chiarimenti sulle tempistiche di sviluppo dell'atteso survival horror a mondo aperto degli Xbox Game Studios.

L'ormai ex designer della software house di Seattle, con un passato presso Sony Online Entertainment e attualmente impegnato con Facebook, ha modificato il suo profilo LinkedIn per aggiornare lo storico delle sue esperienze pregresse.

Yepez sostiene di aver lavorato sul progetto di State of Decay 3 dal mese di ottobre 2018 fino al suo addio agli studi Undead Labs, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno: a giudicare da quanto riferito dal 3D Artist, quindi, il survival horror in esclusiva Xbox sarebbe in sviluppo da non meno di quattro anni.

Nei mesi scorsi, d'altronde, si è celebrato il quarto anniversario dal lancio di State of Decay 2 e in tanti si chiedono quando uscirà il prossimo capitolo di questa apprezzata serie. Con l'enorme crescita di Undead Labs per lo sviluppo di State of Decay 3, la speranza dei fan è perciò quella di ricevere al più presto delle novità da parte della casa di Redmond, magari accompagnate da qualche filmato che ci permetta di sbirciare tra le pieghe del nuovo gameplay ricostruito su Unreal Engine 5.