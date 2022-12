State of Decay 3: The Coalition assiste Undead Labs nello sviluppo dell'esclusiva Xbox

Tra i progetti più attesi da parte della community Xbox c'è anche State of Decay 3, il terzo capitolo della serie a base di zombie firmata Undead Labs ancora privo di una data di lancio ufficiale. Nel mentre attendiamo di ammirare finalmente il gioco in azione, arrivano novità sullo sviluppo da Matt Booty di Microsoft.

Dopo aver promesso nelle sue precedenti dichiarazioni che State of Decay offrirà grande interattività e una grafica da urlo, Booty ha svelato che Undead Labs non è sola nel tentativo di alzare l'asticella qualitativa della serie. Nel corso di una recente intervista, l'Head of Xbox Game Studios ha infatti rivelato che The Coalition, gli autori della serie di Gears, si è affiancata ai colleghi di Undead Labs per lavorare all'aspetto tecnico del gioco.

Xbox desidera fortemente che il sequel sia "competitivo" dal punto di vista grafico, e per raggiungere livelli soddisfacenti c'è stato bisogno dell'intervento aggiuntivo da parte di un altro studio proprietario di Microsoft. The Coalition sta quindi offrendo la sua assistenza, ma in realtà sta lavorando con altri team di sviluppo della famiglia Xbox, al fine di illustrare come utilizzare al meglio Unreal Engine 5 e apparentemente integrando le meccaniche della serie Gears of War in altre produzioni interne del colosso di Redmond. The Coalition è stato uno dei primi studi a lanciarsi nello sviluppo tramite Unreal Engine 5 e l'esperienza maturata in questi mesi potrebbe senz'altro risultare preziosa per altre software house di Microsoft.

Secondo un ex Undead Labs, State of Decay 3 è in sviluppo da almeno quattro anni, ma ad oggi manca ancora un'indicazione temporale per quanto riguarda la sua pubblicazione su PC e Xbox.