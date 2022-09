State of Decay 3 su Unreal Engine 5: Undead Labs collabora con The Coalition

Smentiti i contrasti tra The Coalition e Crystal Dynamics per dare forma a Perfect Dark, il boss degli Xbox Game Studios Matt Booty entra nel merito dello sviluppo di State of Decay 3 per confermare la collaborazione tra Undead Labs e The Coalition.

Nel corso dell'ultimo podcast di Major Nelson, l'alto referente delle sussidiarie di Microsoft ha infatti spiegato che Undead Labs sta lavorando a stretto contatto con gli autori di Gears of War in funzione della loro pluriennale esperienza con Unreal Engine e, soprattutto, delle loro capacità acquisite con l'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games, Unreal Engine 5.

Booty rimarca il concetto sostenendo come "Undead Labs sta lavorando con The Coalition a Vancouver, utilizzando parte della tecnologia che stanno sviluppando su Unreal Engine 5 e altre cose che hanno creato per Gears of War". Il dirigente Microsoft spiega inoltre di organizzare spesso dei vertici con i singoli team di sviluppo interni agli Xbox Game Studios per discutere delle ultime novità tecnologiche in tema di animazione, evoluzione di Unreal Engine 5, fisica, IA e altri aspetti.

Tornando a State of Decay 3, Booty rivela che "la scorsa settimana ho trascorso tutto il giorno a Seattle presso gli studi Undead Labs ed è stato fantastico, ho ricevuto gli ultimi aggiornamenti su State of Decay 3 ed è stato molto bello osservarlo in azione e vedere come è cresciuto. Considerando gli undici milioni di giocatori globali di State of Decay 2, il prossimo capitolo sarà un vero e proprio banco di prova".

