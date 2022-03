State of Decay 3 uscirà presto? 'Grandi progressi nello sviluppo', assicura Phil Spencer

Intervenuto ai microfoni di XboxEra per festeggiare la centesima puntata del celebre podcast, Phil Spencer ha confermato di essere un irriducibile fan di State of Decay e offerto un importante aggiornamento sul lavoro che sta svolgendo il team di Undead Labs sul prossimo capitolo del sandbox horror, State of Decay 3.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del noto podcast, il boss degli studi Xbox e fresco CEO di Microsoft Gaming (la divisione a cui faranno capo Activision Blizzard, Bethesda e le altre sussidiarie) ha candidamente ammesso che State of Decay è una delle serie videoludiche preferite.

Nel discutere dell'argomento con il team di XboxEra, Spencer ha esordito spiegando che "se mi avete visto giocare online, probabilmente saprete già che sono un grande fan di State of Decay 2. Guardiando a ciò che Undead Labs sta facendo con State of Decay 3, sono incredibilmente entusiasta dei progressi che stanno compiendo nello sviluppo. Hanno uno schema e lo seguono alla lettera sin dal primo capitolo, sanno cosa vogliono e dove vogliono portare SoD3".

Il massimo esponente della divisione gaming di Microsoft cita anche il prossimo kolossal sci-fi di Bethesda, Starfield, per sottolineare inoltre come "non abbiamo mostrato molto di State of Decay 3... ecco, voi menzionate spesso Starfield ma anche questa è una serie che mi piace molto giocare perché sono un grande fan dei titoli cooperativi dove bisogna costruire, recuperare risorse e cose del genere, perciò sono entusiasta nel vedere dove sta andando quel team con SoD3".