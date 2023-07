State of Emergency: caos e distruzione da Rockstar, ma quanta mediocrità!

Non solo Grand Theft Auto, Red Dead, Canis Canem Edit e Manhunt: tra le numerose serie di culto targate Rockstar Games c'è stato spazio anche per nomi meno conosciuti ed ormai in larga parte dimenticati. State of Emergency è proprio uno di questi.

Sviluppato dalla defunta VIS Entertainment, con Rockstar in questo caso a rivestire il ruolo di producer per le versioni console, State of Emergency venne pubblicato originariamente su PlayStation 2 nel 2002, per poi sbarcare un anno dopo anche sulla prima Xbox, attirando immediatamente l'attenzione di critica, pubblico e media per via dei suoi contenuti esagerati e sopra le righe. Ambientato in un immaginario 2023 nel quale una sinistra multinazionale nota come The Corporation ha rovesciato il governo degli Stati Uniti dando inizio ad un'era di anarchia, lo scopo del gioco è per l'appunto seminare il panico tra le strade impersonando cinque diversi personaggi giocabili, ciascuno con proprie abilità e caratteristiche peculiari. All'interno di uno scenario free-roaming, il giocatore è chiamato a compiere omicidi e distruggere qualunque cosa intralci il suo cammino, seminando caos e morte senza sosta.

Per via dei suoi contenuti, State of Emergency fu ben presto al centro di controversie: negli USA venne ad esempio accusato di avere fin troppe analogie con gli scontri di Seattle del 1999 in occasione della conferenza OMC, evento che creò immane scompiglio in città causando danni per 3 milioni di dollari portando in seguito all'arresto di 600 persone. Temi a parte, però, l'opera targata VIS Entertainment non era esattamente un esempio di grande videogioco: tra un gameplay ben presto ripetitivo e privo di idee, ed un comparto audiovisivo non proprio all'avanguardia, State of Emergecy poteva magari offrire un intrattenimento spensierato senza però andare oltre.

VIS Entertainment chiuse poi i battenti nel 2004, ma ciò non decretò la fine del brand, non ancora quantomeno. Nel 2006 ci fu infatti spazio per State of Emergency 2, sviluppato ora da DC Studios. Rockstar Games, tuttavia, stavolta non ebbe alcun tipo di coinvolgimento nella la realizzazione del seguito, avendo ormai guardato oltre e puntato su altri IP. Ed i risultati si videro tutti: il secondo episodio peggiora praticamente ogni aspetto del già non brillante predecessore risultando brutto in ogni suo aspetto. Ciò decreterà la fine del brand, finito nell'album dei ricordi dopo solo due giochi.

Se invece vogliamo ricordare opere Rockstar di ben altra caratura, The Warriors era per davvero un omaggio al mondo del cinema, rendendo onore all'omonima pellicola del 1979.