State of Mind uscirà il 16 agosto, svelati requisiti minimi e raccomandati su PC

Daedalic Entertainment ha annunciato che State of Mind uscirà il 16 agosto 2018. Il gioco sarà disponibile in versione PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il formato per computer, peraltro, potrà essere scaricato sia su Steam che su GOG e il team di sviluppo ha annunciato le specifiche tecniche per PC.

Per giocare State of Mind su PC sarà necessario possedere una CPU con almeno 2.8 Ghz Dual Core e 4 GB di RAM, inclusa una scheda NVIDIA GeForce GTX560 oppure una AMD Radeon 7770.

Di seguito vi indichiamo i requisiti per PC minimi e raccomandati per la nuova avventura 3D di Deadalic Entertainment:

MINIME:

OS: Windows 7, 8, 10, 32bit

Processore: 2.8 Ghz Dual Core CPU

Memoria: 4 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce 560 / AMD Radeon 7770 o simile, almeno 2 GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Spazio libero: 23 GB

Scheda audio: DirectX 9.0c compatibile con gli ultimi driver

RACCOMANDATE:

OS: Win 7, 8, 10, 64bit

Processore: 3 Ghz Quad Core CPU

Memoria: 8 GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 370 o simile, almeno 4 GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Spazio libero: 23 GB

Scheda audio: DirectX 9.0c compatibile con gli ultimi driver

Su quale piattaforma giocherete State of Mind? Il vostro PC possiede i requisiti necessari?