State of Mind uscirà ad agosto su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Il gioco d'avventura di stampo futuristico State of Mind ha finalmente una data d'uscita: arriverà questo agosto su PS4, Xbox One, e su PC tramite Steam e GOG. L'annuncio viene direttamente dal publisher e sviluppatore del titolo, Daedalic Entertainment, che ha condiviso anche i prezzi ufficiali di tutte le sue versioni in cui uscirà il gioco.

State of Mind infatti avrà due prezzi diversi a seconda della piattaforma: su console costerà €39.99, ed arriverà anche sull'ibrida Nintendo come annunciato a gennaio, mentre su PC il prezzo sarà di €29.99, ed è addirittura già possibile pre-acquistarlo con il 10% di sconto a 26,99€.

In occasione di questo annuncio il titolo si mostra in un nuovo breve trailer, che ci permette di dare uno sguardo più approfondito ai tratti caratteristici della produzione Daedalic Entertainment; tratti che potete trovare nella nostra analisi del gioco, avvenuta in occasione dei Daedalic Days di Amburgo, un'esperienza dominata dai bivi narrativi e dalle relative conseguenze sul mondo di gioco e sui suoi personaggi.

State of Mind è un thriller fantascientifico in cui vengono toccati argomenti molto attuali come il transumanesimo, molto vicino nel trattare questi temi alle produzioni di carattere distopico più blasonate come Detroit: Become Human, titolo di Quantic Dream in cui le scelte che farete avranno delle importanti ripercussioni sulla vostra storia.