State of Play, dalle 20:00 con Everyeye: seguite gli annunci per PS5 e PS4 su Twitch!

È giunto il momento di un nuovo State of Play in casa Sony! All'orizzonte, annunci e novità legate ai prossimi giochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5: siete pronti a seguire l'evento in nostra compagnia?

In tal caso, l'appuntamento è fissato per le ore 20:00 di quest'oggi, mercoledì 27 ottobre, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Con una mini-maratona, la Redazione è pronta ad accogliervi per l'ora di cena, così da commentare rumor e indiscrezioni e condividere insieme le aspettative relative ai possibili annunci.

Lo State of Play autunnale prenderà poi il via alle ore 23:00 in punto, e si protrarrà per una durata di circa una ventina di minuti. Il breve show, lo ricordiamo, sarà dedicato interamente ai giochi PS4 e PS5 sviluppati da Terze Parti: non sono dunque previsti aggiornamenti sulle attività dei PlayStation Studios, da Naughty Dog a Bluepoint. Tra le poche certezze, segnaliamo la presenza di Little Devil Inside allo State of Play, con l'intrigante Indie pronto finalmente a tornare a mostrarsi. Sul fronte delle aspettative, non è da escludere un'apparizione dell'atteso Final Fnatasy XVI, mentre alcuni rumor indicano come possibile l'apparizione di Hogwarts Legacy, nuova avventura videoludica a tema Harry Potter.



Voi in cosa sperate? Raccontatecelo questa sera, a partire dalle ore 20:00, sul Canale Twitch di Everyeye! Ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore. Vi aspettiamo!