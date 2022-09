State of Play annunciato: data e ora dell'evento con 20 minuti di giochi PlayStation

Dopo gli insistenti rumor che davano per imminente l'annuncio, alla fine è giunta la conferma ufficiale da parte di Sony: è giunto il momento di un nuovo State of Play con cui i possessori di console PlayStation potranno dare uno sguardo ai giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Come ci svela il nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha allestito un nuovo appuntamento con State of Play per la giornata di oggi martedì 13 settembre. L'evento verrà trasmesso a partire dalle ore 23:59, e pare che si focalizzerà essenzialmente sui nuovi giochi in via di sviluppo presso software house giapponesi.

"Con il Tokyo Game Show alle porte, è quasi ora di celebrare lo straordinario apporto creativo della community giapponese di sviluppatori. Ed è anche il momento perfetto per dare il via a un altro State of Play! Lo State of Play ritorna martedì 13 settembre, con una nuova diretta a mezzanotte". Sony ha confermato 20 minuti di annunci, novità e filmati di gioco inediti per 10 titoli in arrivo su PS5, PS4 e PSVR 2.



"Per lo show di domani, abbiamo in serbo delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo", ha quindi concluso Sony.

Una giornata ricca per chi attende novità dal mondo videoludico, che comincerà già dal pomeriggio con il nuovo Nintendo Direct che si terrà a partire dalle ore 16:00.