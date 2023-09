PlayStation State of Play annunciato! Data e ora dello show di settembre

Come da rumor e previsioni, anche Sony ha ben pensato di lasciare la sua impronta sul mese di settembre annunciando un nuovo State of Play, format più piccolino rispetto al PlayStation Showcase ma comunque foriero di nuovi annunci e novità. Ecco quando andrà in onda (spoiler: non dovrete attendere troppo).

Il nuovo PlayStation State of Play è vicinissimo, essendo programmato per le ore 23:00 di giovedì 14 settembre. La compagnia giapponese non ha fornito indicazioni precise sulla durata dello show, tuttavia ha anticipato che sarà incentrato su dei giochi già annunciati in passato e in arrivo sulle console PlayStation. In maniera più specifica, la line-up sarà composta da prodotti della scena indie, titoli in realtà virtuale per PlayStation VR2 e alcuni dei più importanti giochi dei partner terze parti.

Non aspettatevi dunque annunci roboanti e presentazioni di nuove esclusive, dal momento che l'intento di Sony è quello di dare spazio ai propri partner, agli studi indipendenti e alla line-up del suo visore. La nostra redazione si farà comunque trovare preparata e vi invita ufficialmente sul canale Twitch di Everyeye per seguire lo State of Play in diretta e commentare tutti i giochi che verranno mostrati. Troverete i nostri online con buon anticipo rispetto alla messa in onda dell'evento, così da ingannare l'attesa commentando gli ultimi rumor e condividendo speranze e pronostici.

La giornata di domani 14 settembre si preannuncia particolarmente ricca per gli appassionati di videogiochi, essendo destinata ad ospitare anche un nuovo Nintendo Direct.