State of Play con Death Stranding 2 e Rise of the Ronin questa settimana? Sembra di sì

Rand Al Thor non ha dubbi: il 31 gennaio Sony terrà un nuovo State of Play e dello stesso avviso è anche Shepshal_Nick, che conferma le parole del collega. Come se non bastasse, anche Nate The Hate ha sentito dire di uno speciale evento PlayStation in programma mercoledì o giovedì di questa settimana.

Idealmente dunque il nuovo State of Play dovrebbe essere trasmesso tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio. Ma che giochi ci saranno? A quanto pare vedremo in azione Rise of the Ronin, Death Stranding 2 e Final Fantasy VII Rebirth, ma non solo.

Giochi State of Play febbraio 2024

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2

Nuovo gioco di Metro

Judas

Until Dawn Remaster

Secondo i rumor ci sarà spazio anche per Sonic Generations Remastered, Silent Hill 2 Remake, un nuovo gioco della serie Metro, Judas di Ken Levine e Until Dawn Remastered, per un totale di otto diversi giochi.

Stranamente assente Helldivers 2, esclusiva Sony per PS5 e PC in uscita tra pochissimi giorni, l'8 febbraio. IN ogni caso al momento lo State of Play non è assolutamente ufficiale e tantomeno lo è la presunta lineup diffusa da Rand Al Thor e Shepshal_Nick, dunque non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più.