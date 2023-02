State of Play di febbraio: durata e numero di giochi svelati dal PS Blog giapponese

Il post condiviso dai curatori del PS Blog giapponese per l'annuncio del PlayStation State of Play di febbraio fornisce degli importanti chiarimenti sulla durata e sul numero di videogiochi che verranno mostrati nel corso di questo evento mediatico.

Nell'approfondimento realizzato dai gestori della versione nipponica del PlayStation Blog emergono infatti delle informazioni non citate dalle altre edizioni 'regionali' del blog istituzionale di Sony Interactive Entertainment.

Leggendo il post del PS Blog giapponese scopriamo infatti che l'evento State of Play di febbraio durerà all'incirca 45 minuti, nel corso dei quali assisteremo a dei filmati che approfondiranno il gameplay e i contenuti di 16 nuovi videogiochi destinati ad arrivare nei prossimi mesi su PS4, PlayStation 5 e PlayStation VR.

Dei 45 minuti di show approntato dal team PlayStation ben 15 saranno occupati da Suicide Squad Kill the Justice League in uscita a maggio, con tanti dettagli sul gameplay e sui contenuti dell'avventura a mondo aperto in sviluppo presso le fucine degli studi Rocksteady (i creatori dell'ormai iconica serie di Batman Arkham).

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il prossimo PlayStation State of Play si terrà a partire dalle ore 22:00 italiane di giovedì 23 febbraio. Nel caso ve lo steste chiedendo, seguiremo in diretta lo spettacolo digitale di Sony con uno streaming speciale sul canale Twitch di Everyeye e su queste pagine, con aggiornamenti in tempo reale sui singoli annunci dello show.