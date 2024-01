State of Play di gennaio: data e ora, quanto dura, dove vederlo, giochi confermati e rumor

Il tanto rumoreggiato evento PlayStation di gennaio si farà: Sony ha annunciato il nuovo State of Play in programma mercoledì 31 gennaio, ecco cosa possiamo aspettarci da questo evento, quanto dura e tutto quello che c'è da sapere.

PlayStation State of Play di gennaio: data, ora e durata

Dove vedere il nuovo State of Play?

State of Play del 31 gennaio: che giochi ci sono?

State of Play gennaio 2024 rumor e leak

Segnatevi la data sul calendario: il nuovo evento targato PlayStation verrà trasmessoLa trasmissione durerà circa 40 minuti, quindi state tranquilli perché anche se giovedì mattina dovete alzarvi presto, prima di mezzanotte potete andare sotto le coperte.L'evento verrà trasmesso su tutti i canali ufficiali PlayStation su YouTube, piattaforme social e TikTok, ovviamente noi di Everyeye.it saremo in diretta su Twitch per commentare in diretta l'evento, con pre show e post show per commentare le novità mostrate da Sony.per iniziare a scaldare l'atmosfera, prima di entrare nel vivo dello State of Play.Sony ha rivelato che durante lo State of Play, tra questi gli unici due ufficialmente confermati sono Stellar Blade e Rise of the Ronin.E gli altri? Mistero, ma ci sono già interessanti rumor a riguardo...Hideo Kojima sembra aver confermato la presenza di Death Stranding 2 allo State of Play , secondo un leak ci saranno poi anche Final Fantasy VII Rebirth, Sonic Generations Remaster, Silent Hill 2 Remake, il nuovo gioco della serie Metro in VR e Until Dawn Remastered.Nessun accenno invece allo scomparso Little Devil Inside, che a questo punto potrebbe non essere della partita, mentre c'è chi da per certa la presenza di Concord, gioco spaziale ispirato a Guardiani della Galassia