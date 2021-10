State of Play: i giocatori si lamentano con Sony, l'evento non è piaciuto alla community

Lo State of Play del 28 ottobre non sembra aver riscosso il successo sperato, al termine della trasmissione i giudizi sullo showcase non sono stati positivi e la community non sta mancando di far sentire la propria voce sui canali social di PlayStation.

In particolare sarebbe il video di recap pubblicato da Sony ad aver attirato le ire del pubblico, il filmato in questione attualmente conta circa 600 mi piace e oltre 1.000 dislike, anche nei commenti i giocatori non stanno celando il proprio malcontento, sottolineando come ci sia ben poco da riassumere e nel frattempo è arrivata anche una frecciatina da KFC Gaming.

Lo State of Play di ottobre è durato circa venti minuti durante i quali Sony ha dato spazio ai giochi di terze parti in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, tra questi segnaliamo Little Devil Inside, First Class Trouble (primo gioco PlayStation Plus di novembre 2021), un aggiornamento gratis per BugSnax, The King of Fighters XV e un nuovo gameplay trailer di Little Devil Inside oltre agli annunci di Star Ocean The Divine Force, Death's Door per PS4 e PS5 e We Are OFK.

Sony dal canto suo aveva confermato e ribadito che durante lo State of Play non ci sarebbe stato spazio per giochi first party targati PlayStation Studios e per annunci hardware.