State of Play: giochi, rumor e speculazioni, ci saranno Silent Hill e God of War Ragnarok?

Sony ha finalmente annunciato lo State of Play di settembre in programma oggi (martedì 13 settembre) alle 23.59 ora italiana. Lo showcase durerà 20 minuti, ma cosa possiamo aspettarci dall'evento? Ricapitoliamo tutte le informazioni in nostro possesso.

Sony fa sapere che per lo State of Play sono previste "delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo", la compagnia giapponese ribadisce che l'evento durerà circa 20 minuti durante i quali verranno mostrati dieci giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR2.

Si parla quindi di uno showcase focalizzato sui giochi giapponesi ma non solo. Un probabile indiziato è il nuovo gioco di EA, Omega Force e Koei Tecmo annunciato nella notte, in realtà di questo progetto non sappiamo assolutamente nulla (nemmeno il titolo) maggiori dettagli verranno annunciati "più avanti a settembre."

Altro possibile gioco presente è il tanto rumoreggiato Fatal Frame 4, anche se l'insider The Snitch fa capire che il titolo potrebbe essere presente al Nintendo Direct che si terrà qualche ora prima (a partire dalle 16:00). Lo sappiamo cosa state pensando: Silent Hill ci sarà? Difficile dirlo ma c'è da sottolineare che TheRealInsider (che ha svelato in anticipo l'intera lineup dello showcase di Assassin's Creed) ha citato ad agosto Silent Hill e il remake di Metal Gear Solid... li vedremo stasera? Per il momento teniamo basse le aspettative.

God of War Ragnarok potrebbe invece essere presente allo State of Play dal momento che il Tweet di annuncio dell'evento è stato ricondiviso da Cory Barlog e altri membri di Santa Monica Studios tra cui il community manager e dal doppiatore di Kratos, Christopher Judge.

Parlando poi di giochi giapponesi non possiamo non pensare a Capcom e Square Enix. La casa di Osaka potrebbe mostrare nuovo materiale su Street Fighter 6 o Resident Evil 4 Remake, oppure presentarsi con Resident Evil Village per PlayStation VR2, quest'ultimo giocabile al Tokyo Game Show. Square Enix potrebbe invece approfittare dell'occasione per mostrare un nuovo trailer di Final Fantasy 16 e magari di altri progetti legati alla saga. E c'è sempre quel Kingdom Hearts 4 annunciato ad aprile che aspetta di mostrarsi nuovamente in video.

Come sempre l'invito è quello di moderare l'hype per evitare di rimanere delusi, commenteremo lo State of Play in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it stasera dalle 23:00, vi aspettiamo!