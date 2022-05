State of Play a giugno, PlayStation Showcase a settembre? Serrano' svela le presunte date

Roberto Serrano' ha svelato quelle che potrebbero essere le date dei due prossimi appuntamenti estivi targati PlayStation, se quanto riportato dall'insider dovesse corrispondere a realtà, Sony avrebbe in programma due eventi a giugno e settembre.

Nello specifico si parla di uno State of Play in programma per il due giugno mentre il PlayStation Showcase dovrebbe tenersi l'8 settembre. Gli orari non sono noti e lo stesso Serrano' specifica che le date potrebbero essere soggette a modifiche, al momento non ci sono altri dettagli da condividere.

Si tratta di date certamente in linea con i rumor più recenti che vorrebbero un PlayStation State of Play in onda entro la prima metà di giugno, anche un PlayStation Showcase a settembre è assolutamente verosimile dato che già negli scorsi anni Sony ha utilizzato questi periodi dell'anno per svelare le novità in arrivo su PS4 e PS5.

Uno dei grandi protagonisti del PlayStation State of Play di giugno dovrebbe essere God of War Ragnarok, il gioco di Santa Monica è atteso per il 2022 ma la latitanza di nuove informazioni ha portato in molti ad ipotizzare un possibile rinvio al prossimo anno. Sarà davvero così? Lo scopriremo probabilmente durante l'estate, non ci resta che attendere eventuali conferme da parte di Sony.